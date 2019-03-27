Богалий: может быть, Ахатова внесёт коррективы в стрельбу Логинова

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала возможное появление в тренерском штабе сборной России по биатлону Альбины Ахатовой и Уле-Эйнара Бьорндалена.

«Альбина всегда здорово стреляла. Это человек очень организованный, всегда она чётко работала на рубеже. Не думаю, что она будет за ускорение ритма стрельбы. Мне кажется, прежде всего, она будет за качество. А если у нашей команды здесь будет качество, то многие моменты у нас поправятся.

Бьорндален? Давайте подождём, как будут развиваться события. Мне кажется, здесь всё зависит от того, как Уле сам расценивает эту перспективу. В принципе Сергей Чепиков сам стрелял здорово — не хочет ли и он как-то проконсультировать в этих вопросах? Тех же Виктора Майгурова и Ивана Черезова как-то подключить? Все они члены Правления СБР — могли бы тоже помочь команде", — цитирует Богалий сайт «Матч ТВ».

Анна также оценила шансы Александра Логинова превзойти достижения Антона Шипулина.

«Моё мнение, что Логинов более спокойный, рассудительный. Антон более взрывной, более горячий. Хотя и Саше не везде удается справиться с собой: где-то допускает промахи, которые не дают ему быть выше. Думаю, что в спринте он мог бы всегда стрелять два «ноля». Но Саша очень быстро стреляет „стойку“. Может быть, здесь как раз в его стрельбу какие-то коррективы внесёт Альбина», — сказала Богалий.