Гараничев — о готовности к спринту на ЧР: могу назвать свою форму оптимальной

Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился ожиданиями от спринта на чемпионате России.

Спринтерская гонка пройдёт завтра, 28 марта, начало — в 13:15 по московскому времени. Гараничев стартует под 17-м номером.

«Думаю, могу назвать свою форму оптимальной. Ведь я буду стартовать дома, а здесь и стены помогают. Рядом моя семья, это всегда придаёт мне энергии. Выступать на «Жемчужине Сибири» всегда приятно.

Трасса? Я не скажу, что удивлён её состоянием. Всё как обычно в конце марта. Весна пришла, а вместе с ней – тепло. Да, трасса непростая, но куда нам деваться? Перед спринтом нам пообещали посыпать её селитрой. Думаю, будет легче", — приводит слова Гараничева интернет-портал «Тюменская арена».