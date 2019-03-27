Волков: в конце сезона чемпионат России редко радует идеальной трассой

Олимпийский чемпион российский биатлонист Алексей Волков рассказал о подготовке к чемпионату России и планах на отдых.

«Говоря о моей форме, надо отталкиваться от того, насколько сильно готовы основные соперники. Всё относительно. Кто как готов, покажет гонка.

Трасса? В конце сезона чемпионат России редко радует идеальной трассой. Весна, снег тает, бежать тяжело.

Отдых? Пока на стадии планирования всё. Плюс мне сначала нужно провести закатку. Либо дома, в Ханты-Мансийске, либо на Камчатке. Мы, по большому счёту, отдыхаем только с середины апреля и до мая, в котором после праздников уже начинаются сборы. Не так много мест, где в это время и вода тёплая, и погода радует. Плюс будем смотреть, где комфортнее всего ребёнку", — цитирует Волкова «Тюменская арена».

Спринтерская гонка на ЧР по биатлону пройдёт завтра, 28 марта, начало — в 13:15 по московскому времени.