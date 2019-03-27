Харви: нет нужды уговаривать русских идти впереди, они не хотят быть за спинами

Канадский лыжник Алекс Харви оценил тактические действия российских лыжников, в частности Александра Большунова.

«Никогда не нужно уговаривать Большунова идти впереди пелотона! Он это сам делает на каждой дистанции: в спринте, масс-старте, на 50 км, 10 км. Нет нужды его уговаривать, он не хочет… Все российские лыжники не хотят быть за спинами соперников. Так что задача не такая уж и сложная», — приводит слова Харви fastskier.com.

В финале Кубка мира по лыжным гонкам, который проходил в Квебеке (Канада), Большунов и Харви смогли отыграть 52-секундное отставание от норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Однако конкуренты россиянина, отсидевшись за ним на протяжении нескольких километров, опередили многократного призёра Олимпийских игр и чемпионатов мира на финише.