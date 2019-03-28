Траньков: не буду главным тренером Тарасовой и Морозова — не по Сеньке шапка

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сообщил, что больше не будет главным тренером пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В нынешнем сезоне дуэт завоевал серебро чемпионата Европы и чемпионата мира.

«Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от ребят, от мнения Нины Мозер. Мы договаривались с ребятами на один сезон. Что мог ребятам дать, я дал. Но главным тренером пары я больше не буду – не по Сеньке шапка. Это большая ответственность за первую пару страны. Я готов всячески помогать, быть вторым тренером, консультантом, но не главным тренером», – сказал Траньков в программе «Все на Матч».

В декабре 2018 года Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России в Саранске в соревнованиях спортивных пар.