Филиппов покинул пост главного тренера ГК «Спартак» (Москва)

Василий Филиппов более не является главным тренером ГК «Спартак» (Москва). Трудовые отношения были прекращены по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Левшин, ранее занимавший пост тренера команды.



Филиппов возглавил «Спартак» летом 2017 года. В минувшем сезоне под его руководством столичный клуб вышел в финал Кубка России, где уступил «Чеховским медведям» со счётом 25:27. В чемпионате «Спартак» также занял второе место.