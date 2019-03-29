Самарское «Динамо» обыграло «Ухту» в ЧР по мини-футболу

Самарское «Динамо» на своей площадке нанесло поражение «Ухте» со счётом 4:0 в первом матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Голы забили Артур Мелконян, Павел Симаков, Дмитрий Волков и Денис Гуляйкин.

«Динамо», набрав 40 очков в 31 матче, занимает шестое место в турнирной таблице. В активе команды 12 побед и 4 ничейных результата. «Ухта» с 18 очками располагается на девятом месте. «Ухта» выиграла шесть матчей из 31.

Второй матч 16-го тура Суперлиги самарское «Динамо» и «Ухта» проведут 30 марта.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

16-й тур. Первый матч

«Динамо» (Самара) – «Ухта» — 4:0 (2:0).

Голы: Мелконян, 20, Симаков, 24, Волков, 31, Гуляйкин, 48.