Личный тренер Касперович рассказал о травме биатлониста Логинова

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, выигравшего гонку преследования на чемпионате России в Тюмени, рассказал о характере травмы своего подопечного.

«У него болит колено, но характер травмы пока непонятен. Она не очень серьёзная, но дискомфорт присутствует: боль то проходит, то опять возобновляется. Травма и её причина ещё не определены, после чемпионата России он пройдёт обследование, тогда специалисты и дадут оценку», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Выяснилось, что боли Логинов начал испытывать ещё во время чемпионата мира, который прошёл с 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция). Там 27-летний биатлонист стал вторым в спринте и третьим в составе эстафеты. В общем зачёте Кубка мира Логинов занял второе место.