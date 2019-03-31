«Ростов-Дон» выиграл Кубок России по гандболу, обыграв в финале «Ладу»

«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в финальном матче женского Кубка России по гандболу и завоевал титул. Матч прошёл в Ростове-на-Дону и завершился победой местных гандболисток со счётом 30:28.

Самым результативным игроком матча в составе обеих команд стала центральная «Лады» Елена Михайличенко, забросившая в ворота «Ростова-Дон» 11 мячей.

Кубок России. Женщины

Финал

«Лада» (Тольятти) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 28:30 (12:13).

«Ростов-Дон»: Седойкина (5/24, 20%), Де Оливейра Пессоа (2/11, 18%); Аббинг — 9, Манагарова — 6, Сень, Макеева, Борщенко — 3, Маслова, Кожокарь — 2, Судакова, Таженова — 1.

«Лада»: Лагина (5/22, 22%), Уткина (1/14, 7%); Михайличенко — 11, Фомина — 5, Щербак — 3, Дмитриева, Смирнова — 2, Гайдук, Носикова, Новосёлова, Гафонова, Тарасова — 1.

Для клуба из Ростова-на-Дону этот титул стал третьим подряд и девятым в истории команды.