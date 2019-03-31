Карлссон: после инцидента с Белоруковой россияне критиковали меня в «Инстаграме»

Шведская лыжница Фрида Карлссон заявила, что российские болельщики оставляли негативные комментарии из-за инцидента с Юлией Белоруковой.

«После инцидента с Белоруковой в моём «инстаграме» началась волна критики от русских. Некоторые из них писали на английском, но большинство – на русском. Но здесь не о чем волноваться. Такая техника не только у меня. Это просто совпадение, что Белорукова оказалась позади меня и попала под удар. Я не специально», – приводит слова Карлссон Expressen.

В четвертьфинальном забеге в финале Кубка мира, который проходил в Квебеке (Канада), Карлссон дважды зацепила палкой лицо Белоруковой. В ответ на это россиянка ударила палкой 19-летнюю шведку и впоследствии была дисквалифицирована за неспортивное поведение.