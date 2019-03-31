Чепиков: Логинов доказал, что он 2-й биатлонист мира. Сейчас он чуть расслаблен

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал итоги мужского масс-старта на чемпионате России в Тюмени.



Победителем стал Владимир Семаков, преодолевший 15 километров за 40 минут 47,4 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.



«Мне кажется, ветер был чуть сильнее, когда у Гараничева проходили заключительные выстрелы. Может, было перенапряжение, но всё равно он боролся. Это видно по дистанции. У него хорошая техника, я бы не стал Евгения осуждать. У всех бывают какие-то промахи, но он хорошо готов, я считаю. Думаю, всё у него наладится.



Семаков выиграл, но нужно учитывать, что у него была стрельба без штрафов. Очень важно его прохождение чистого хода. Иногда, как Логинов, можно и с пятью промахами быть близко, а с нулём однозначно выигрывать. Критерии должны быть смещены в сторону функциональной подготовки, без штрафа стрелять не всегда получается. Бежать быстро нужно всегда, поэтому уже старшему тренеру нужно формировать сборную, учитывая факторы функциональной подготовки, на мой взгляд.



Стрельба Логинова? Я бы не сказал, что его стрельба развалилась. Конечно, он сейчас чуть расслаблен, менее концентрирован, чем на Кубках мира. Всё-таки он всем доказал, что он второй биатлонист в мире. И тут на чемпионате России не так концентрируется. Но всё равно Александр имеет отличный ход по дистанции, что он и доказал», — цитирует Чепикова Sport24.

Семаков: план был — держаться, чтобы пацаны сзади не доехали