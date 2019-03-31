Во время женского масс-старта на ЧР по биатлону на трассу выбежала собака

Во время сегодняшнего женского масс-старта на чемпионате России по биатлону в Тюмени на трассу выбежала собака. Она пробежала несколько десятков метров вместе с биатлонистками.

«Гонка и лайка! Чемпионат страны в Тюмени популярен и среди животных! Тренер, который ударил пса, просто позорник! Собачка хорошая, бежала и никого не трогала», — написал в своём «инстаграме» комментатор Дмитрий Губерниев.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Напомним, победу в масс-старте одержала Светлана Миронова, второе место заняла Лариса Куклина, тройку призёров замкнула Виктория Сливко.

Чемпионат России. Тюмень

Женщины, масс-старт

1. Светлана Миронова — 41.31,8 (3).

2. Лариса Куклина — +11,0 (3).

3. Виктория Сливко — +46,3 (1).

4. Екатерина Мошкова — +1.06,1 (3).

5. Ирина Старых — +1.08,0 (2).

6. Ирина Казакевич — +1.13,1 (3).

7. Маргарита Васильева — +1.34,9 (4).

8. Елена Чиркова — +1.35,1 (1).

9. Ульяна Кайшева — 1.53,0 (4).

10. Елизавета Каплина — +1.58,1 (2)…

14. Екатерина Глазырина — +2.42,6 (5).

15. Кристина Резцова — +2.51,6 (6).

16. Лейсан Бикташева — +2.54,7 (4)…

19. Наталья Гербулова — +4.08,1 (5).