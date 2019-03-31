Тренер «Лады»: спасибо девочкам за проявленный характер, они сражались до конца

Старший тренер «Лады» Алексей Хомутов прокомментировал поражение в финальном матче Кубка России по гандболу с «Ростов-Доном» (28:30).

«Поздравляю коллегу Амброса Мартина с победой. Это была очень тяжёлая игра. Долгое время мы шли мяч в мяч, но выдали совершенно неудачный второй тайм. Но спасибо девочкам за проявленный характер, они сражались до конца.

Отмечу, что Даша Дмитриева не тренировалась больше месяца. Спасибо, что она нашла в себе силы полностью выложиться на площадке. Были у нас и другие кадровые проблемы", — цитирует Хомутова сайт «Ростов-Дона».

Самым результативным игроком матча в составе обеих команд стала центральная «Лады» Елена Михайличенко, забросившая в ворота «Ростов-Дона» 11 мячей. Для клуба из Ростова-на-Дону этот титул стал третьим подряд и девятым в истории команды.