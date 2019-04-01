О'Салливан рассказал, почему его можно считать лучшим снукеристом в истории

Пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал точку зрения о том, что он является лучшим снукеристом в истории.

«С этим сложно спорить по многим причинам, мои результаты говорят сами за себя. Я добился их, демонстрируя агрессивную, атакующую и яркую игру, а это нелегко. Многие игроки хотят остановить меня и затормозить игру, и только от меня зависит, случится ли это. Когда я играю хорошо, такого точно не будет, потому что у меня получается быстро находить пробоины в действиях соперников, и это ломает их план на игру.

За более чем 25 лет карьеры я нашёл ответ для любого соперника. Это приятно. Я могу оценить свою карьеру и признать, что во многом доволен ею.

В каждом сезоне есть снукерист, играющий здорово, но я всегда был в топе. Марк Селби, Нил Робертсон, Джадд Трамп, Джон Хиггинс, Марк Уильямс… Но я всегда был среди лучших, так как демонстрировал стабильно высокий уровень. Приятно, когда коллеги это отмечают. Это самое важное признание. Когда мою игру отмечают Нил, Стивен Хендри или Джон Хиггинс, это так много значит для меня.

Идут споры о том, кто самый успешный игрок в снукер — я или Стивен Хендри. Он семь раз выигрывал чемпионат мира, у меня же только пять таких титулов, но все оставшиеся рекорды принадлежат мне", — цитирует О'Салливана Eurosport.