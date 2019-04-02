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Васильева будет присутствовать на слушаниях своего дела в IBU

Васильева будет присутствовать на слушаниях своего дела в IBU
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Маргарита Васильева планирует лично присутствовать на слушаниях IBU по своему делу – соответствующий запрос она уже отправила в Международный союз биатлонистов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой будет вынесено в конце апреля.

Напомним, спортсменка пропустила три допинг-теста за 12 месяцев. По словам Маргариты, она не смогла правильно заполнить информацию в системе ADAMS.

В марте Независимое агентство антидопингового тестирования отклонило апелляцию Васильевой. Спортсменке грозит дисквалификация.

В нынешнем сезоне Васильева дебютировала в Кубке мира. В составе сборной России она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе (Германия).

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