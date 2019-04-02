Непряева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате России

Лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области. Наталья прошла дистанцию за 23 минуты и 59,7 секунды. Второй к финишу, с отставанием от лидера в 13 секунд, пришла Анна Нечаевская, у Анастасии Седовой (+19,6) третий результат.



Для 24-летней спортсменки это первое золото взрослого национального первенства – ранее она дважды брала серебряные награды и ещё дважды – бронзовые.



Напомним, Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2018/19. От победительницы Ингвильд Фругстад Эстберг из Норвегии россиянка отстала на 223 очка. Ещё одна представительница сборной России Юлия Белорукова заняла восьмую строчку в общем зачёте.