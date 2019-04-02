Жужгова: никто не ожидал, что Пантова зайдёт на три штрафных круга

Представительница Тюменской области Ксения Жужгова прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате России в Тюмени. Команда заняла восьмое место.

«Никто не ожидал, что Арина Пантова уже на первом этапе зайдёт на три штрафных круга. Но мы рук не опустили, продолжили бороться. Про себя я понимала, что нужно прежде всего работать на рубеже. Потому что пока ходом мне тяжело спорить с опытными спортсменками. Удалось отстрелять чисто. После гонки первым делом подошла к Пантовой, поддержала её. Сказала ей, что мы ещё учимся и скоро Тюмень всех победит!

Я впервые перед таким количеством зрителей выступаю. За три дня, как мне объявили про эстафету, уже волновалась и настраивалась. Меня наши старшие девочки – Ирина Старых и Виктория Сливко – поддерживали и успокаивали. Такая атмосфера, как в «Жемчужине Сибири», очень заряжает. Даже если нет сил – всё равно борешься", — цитирует Жужгову «Тюменская арена».

Победу в эстафете одержала сборная ХМАО-Югры.