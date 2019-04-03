Тедеев: дебютанты сборной России готовы претендовать на лидерство в мире

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал выбор борцов, которые примут участие в чемпионате мира в Будапеште.



«В этом году у нас не только чемпионат Европы, но и Европейские игры, и в Бухарест поедут не все первые номера. В команду попали пятеро дебютантов, ребята, которые никогда не боролись на соревнованиях такого уровня. Но у каждого из них есть потенциал и огромное желание победить, все наши дебютанты готовы претендовать на лидерство в Европе и в мире.



Магомедрасул Идрисов претендовал на поездку на чемпионат мира, был лучшим в мире до 23 лет. Начын Куулар тоже выигрывал множество юниорских соревнований, а Муслим Садулаев, Тимур Бижоев и Магомед Курбанов представляли нашу страну на Кубке мира в Якутске. Каждый из них в Бухаресте будет бороться за золото.



Также в команду попал и наш лидер, наш капитан Абдулрашид Садулаев – на протяжении двух последних сборов его беспокоило колено, но сейчас он подлечился и готов бороться на четвертой для себя Европе.



Сборы проходят очень хорошо, и к чемпионату Европы мы подойдем в отличной спортивной форме. В каких-то весах мы провели прикидочные встречи. Состав у нас сбалансирован, мы уверенно в Бухаресте займем первое общекомандное место и выиграем немало золотых медалей», – цитирует Тедеева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Олимпийский чемпион борец Садулаев вошёл в состав сборной России на ЧЕ-2019