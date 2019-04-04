Ханю: поражение для меня подобно смерти

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю рассказал о планах на следующий сезон, желании победить Натана Чена и о своём восстановлении от травмы лодыжки.

«Мне дважды удалось победить на играх, но Олимпиада – это нечто особенное, это то, что каждый спортсмен мечтает выиграть. Победа в ней делает тебя настоящим чемпионом. Сейчас я хочу подумать о том, кто может выиграть в Пекине-2022. Лично для меня поражение подобно смерти.

Оценки за исполнение технических элементов становятся всё выше и выше, когда всё больше фигуристов исполняют четверные прыжки. Поэтому мне бы хотелось делать больше четверных прыжков, чтобы в случае чистого проката как моего, так соперников, выигрывал бы я. Очень хочу победить Натана Чена, потому что я очень его уважаю.

Эта травма отличается от той, что была у меня до Пхёнчхана, и на восстановление уходит больше времени. Я хочу откатать весь следующий сезон, но мне нужно посмотреть, в каком состоянии будет моя лодыжка, и уже тогда составлять соответствующие планы», — приводит слова Ханю Olympic Channel.