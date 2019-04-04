Тихонов — Шипулину: зачем ты врал народу?

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что новый биатлонный центр в Екатеринбурге назовут в честь Антона Шипулина, который завершил карьеру в декабре 2018 года, а также рассказал, почему у него изменилось отношение к Александру Логинову.

«Сейчас в Екатеринбурге собираются строить стадион имени Шипулина, как будто он лучший биатлонист всех времён и народов. А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду. Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? А теперь он собрался в Госдуму. Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон „О спорте“ и закон „О допинге“?



Посмотрите на отношение спортсменов к тренерам. Я очень хорошо относился с Саше Логинову, но тут узнаю, что он напрочь забыл о своём первом тренере Екатерине Халиуллиной, которую признавали лучшим детским тренером России. Нельзя забывать тех, кто привёл тебя в большой спорт, иначе потом всё это вернётся к тебе и тебя совсем забудут. Останешься угрюмым и молчаливым, каким ты был, когда вернулся из дисквалификации», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.