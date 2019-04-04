Лыжница Калла приняла решение продолжить карьеру

31-летняя шведская лыжница Шарлотт Калла приняла решение выступить в следующем сезоне, сообщает NRK со ссылкой на газету Expressen. По словам спортсменки, по ходу прошедшего непростого сезона она сомневалась, стоит ли продолжать карьеру, но в итоге решила не прекращать выступления.

Калла — трёхкратная олимпийская чемпионка и шестикратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира и 10-кратный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира, многократная чемпионка Швеции.

На прошедшем чемпионате мира в Зеефельде она выиграла золото в эстафетной гонке. В общем зачёте Кубка мира прошедшего сезона шведка стала 10-й.

Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала представительница Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг.