Куклина: зарабатывать на соцсетях? Всё реально, и это уже начинает получаться

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свою активную жизнь в социальных сетях.



«Я делаю это, в первую очередь, ради общения. Это несложно, я занимаюсь соцсетями только тогда, когда это не мешает тренировочному процессу. «Инстаграм» никак не влияет на мои тренировки. Я несу позитив, и мне от этого хорошо.



Хейтеры? Они меня абсолютно не задевают. Я могу на такие комментарии даже лайк поставить или смайлик.



Зарабатывать на социальных сетях? Всё реально, и это уже начинает получаться», – цитирует Куклину «Команда России».

Напомним, в сезоне-2018/19 Куклина выступила на пяти этапах Кубка мира. Её лучшим результатом стало 22-е место, которое она заняла в спринтерской гонке в Хольменколлене (Норвегия). На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Лариса заняла 16-е место в индивидуальной гонке. Других гонок она не бежала.



На продолжающемся чемпионате России в Тюмени Куклина выиграла гонку преследования и заняла второе место в масс-старте.