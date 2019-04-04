«Уфа-Алиса» победила «АГУ-Адыиф» в матче женской Суперлиги по гандболу

«Уфа-Алиса» одержала победу над «АГУ-Адыиф» в матче 1-го тура финального этапа чемпионата России среди команд Суперлиги. Матч закончился со счётом 28:23 в пользу уфимской команды.



В следующем матче «АГУ-Адыиф» завтра, 5 апреля, сыграет с московским «Лучом», а «Уфа-Алиса» встретится с этим же соперником 6 апреля. Данные три команды ведут борьбу за 9-11-е места.



Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига



9-11-е места. 1-й тур



«АГУ-Адыиф» (Майкоп) – «Уфа-Алиса» (Уфа) – 23:28 (12:15)

Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».

В этом сезоне ростовская команда уже выиграла женский Кубок России по гандболу, обыграв в финале «Ладу».