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Сборная России по кёрлингу обыграла Нидерланды на чемпионате мира

Сборная России по кёрлингу обыграла Нидерланды на чемпионате мира
Другие / Прочие виды спорта

Мужская сборная России по кёрлингу в девятом матче группового раунда чемпионата мира, который проходит в Летбридже (Канада), обыграла команду Нидерландов со счётом 7:4. За команду России на турнире выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Артур Али, Антон Калалб и Евгений Климов.

Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5) и шведам (5:9) и одержали победу над Южной Кореей (6:4) и Китаем (7:1). Следующим соперником россиян будет команда Германии.

Мужская команда России ни разу в истории не завоёвывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом сборной является девятое место на мировом первенстве в 2018 году.

Турнир в Канаде завершится 7 апреля.

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