Сборная России по кёрлингу обыграла Нидерланды на чемпионате мира

Мужская сборная России по кёрлингу в девятом матче группового раунда чемпионата мира, который проходит в Летбридже (Канада), обыграла команду Нидерландов со счётом 7:4. За команду России на турнире выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Артур Али, Антон Калалб и Евгений Климов.



Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5) и шведам (5:9) и одержали победу над Южной Кореей (6:4) и Китаем (7:1). Следующим соперником россиян будет команда Германии.



Мужская команда России ни разу в истории не завоёвывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом сборной является девятое место на мировом первенстве в 2018 году.

Турнир в Канаде завершится 7 апреля.