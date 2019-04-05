Вяльбе — о ситуации с Большуновым: тюменцам надо было больше с ним общаться

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию об участии четырёхкратного призёра Олимпийских игр Александра Большунова в лыжном марафоне Kobberlopet, который пройдёт в Норвегии 6 апреля. Спортсмен досрочно покинул чемпионат России в Архангельске.



«Это было согласовано с федерацией заранее, я сама ему предложила туда съездить. Хорошая гонка, 40 километров. Какая разница, какой там будет результат. Там, как обычно, собираются все, не только норвежцы, но и другие спортсмены, поэтому пусть съездит, посоревнуется», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Большунов был внесён в заявку сборной Тюменской области на эстафету, которая состоится в рамках чемпионата России сегодня, 5 апреля.



«Наверное, Тюменской области надо было больше общаться со спортсменом, а не самостоятельно принимать решение», — сказала Вяльбе.