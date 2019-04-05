Лыжницы Власова, Царёва, Мелина и Белорукова выиграли эстафету на ЧР

Лыжницы Анастасия Власова, Ольга Царёва, Виктория Мелина и Юлия Белорукова из команды Республики Коми заняли первое место в эстафете 4х5 км на чемпионате России в Архангельской области.

Серебро завоевали Светлана Кузнецова, Лариса Рясина, Диляра Сабирзянова и Анна Нечаевская, которые выступали за первую команду Республики Татарстан. Тройку призёров замкнули Габриелла Калугер, Наталья Непряева, Ольга Яшина и Кристина Кускова, представлявшие команду Московской области.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Архангельская область

Эстафета. Женщины. 4х5 км.



1. Республика Коми (Анастасия Власова, Ольга Царёва, Виктория Мелина, Юлия Белорукова) — 55.59,0 (1+9).

2. Республика Татарстан-1 (Светлана Кузнецова, Лариса Рясина, Диляра Сабирзянова, Анна Нечаевская) — +3,5.

3. Московская область (Габриелла Калугер, Наталья Непряева, Ольга Яшина, Кристина Кускова) — +29,3.