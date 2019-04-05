Вылегжанин помог сборной Удмуртии выиграть эстафету на ЧР по лыжным гонкам

На чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области в мужской эстафете победу одержала первая сборная Республики Удмуртия в составе Дмитрия Япарова, Сергея Ардашева, Константина Главатских и Максима Вылегжанина.

Серебряные награды достались второй сборной Удмуртии (Иван Байбородов, Евгений Вахрушев, Александр Уткин, Кирилл Вичужанин).

Третье место заняла первая команда Татарстана (Андрей Фёллер, Андрей Ларьков, Артём Николаев, Егор Казаринов).

Лыжные гонки. Чемпионат России. Архангельская область

Эстафета. Мужчины



1. Республика Удмуртия-1 (Дмитрий Япаров, Сергей Ардашев, Константин Главатских, Максим Вылегжанин) — 1:44.16,9 (1+9).

2. Республика Удмуртия-2 (Иван Байбородов, Евгений Вахрушев, Александр Уткин, Кирилл Вичужанин) — +4,4.

3. Республика Татарстан-1 (Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артём Николаев, Егор Казаринов) — +6,3.