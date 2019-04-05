Орсер: видимо, Турсынбаевой подходит манера работы Этери, а Медведевой — наша

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, как складывались его отношения с учениками — Хавьером Фернандесом, Элизабет Турсынбаевой и Евгенией Медведевой.



«Отношения между тренером и подопечными — это нечто спонтанное. Возьмём для примера Хавьера Фернандеса. Мы с ним моментально поладили, это случилось на автомате. Когда он пришёл к нам, то напоминал потерявшегося щенка. У него был большой талант, но он не знал, в каком направлении двигаться. Первым делом мы с Трейси помогли ему с жильём, определились с его расписанием и тем, как обеспечить ему возможность проводить время за PlayStation и прочими его штучками. Быстро притёрлись друг к другу.



Бывало и такое, что у нас с некоторыми фигуристами просто не складывалось. Пример — Турсынбаева. Она на чемпионате мира — 2019 второй стала. И я за неё очень рад, горжусь ею. Год назад у нас состоялся разговор, и я сказал Элизабет, что ей, вероятно, будет лучше в России. Не потому, что она нарушала дисциплину или плохо работала. Я тоже старался как мог. Просто что-то не шло. Элизабет нашла своё место. Забавно, что она вернулась к Этери, в этом есть ирония.

Но мне приятно видеть, что она хорошо катается. Видимо, ей подходит именно такая манера работы тренера. Как сейчас, на мой взгляд, Евгении Медведевой подходит работа с нами — на этом этапе её жизни», — сказал Орсер в интервью Olympic Channel.