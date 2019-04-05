Юрлова-Перхт: ещё есть мотивация и желание бегать дальше, есть силы и здоровье

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала собственное решение продолжить профессиональную карьеру в следующем сезоне.



«Я заранее не делала никаких заявлений о том, что завершаю карьеру. У меня есть мотивация и желание бегать дальше. Есть силы и здоровье, чтобы выступать на соревнованиях.



Пока каких-то глобальных целей не ставлю. Сейчас основная задача — полностью восстановиться и отдохнуть от прошедшего сезона. А уже при непосредственной подготовке, которая начнётся, наверное, в мае, будем с тренерами обсуждать и ставить цели», — цитирует Екатерину «Спорт день за днём».

Юрлова-Перхт завоевала серебро чемпионата мира 2019 года в масс-старте. В общем зачёте Кубка мира она стала 14-й.