Сотскова будет тренироваться под руководством наставника Самарина

Российская фигуристка Мария Сотскова продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской, сообщила бывший наставник спортсменки Елена Буянова. Самым известным учеником Соколовской является на данный момент Александр Самарин.

«Мы с Машей пришли к выводу, что наши рабочие отношения исчерпали себя, исчезло взаимопонимание. В этом случае просто нет смысла продолжать совместную работу. Маша приняла решение перейти к тренеру нашего же клуба Светлане Соколовской. Я же искренне ей желаю добиться под руководством нового тренера более высоких результатов, чем те, что были достигнуты за время нашей совместной работы», — приводит слова Буяновой РИА Новости.

Под руководством Буяновой Сотскова тренировалась на протяжении трёх последних лет. В самом успешном для себя сезоне-2017/18 фигуристка дважды становилась второй на этапах Гран-при, выиграла серебро в Финале серии и завоевала право выступить во всех главных стартах, включая Олимпийские игры в Пхёнчхане, где показала восьмой результат. Сезон-2018/19 стал для Сотсковой провальным – на чемпионате России она была 16-й.