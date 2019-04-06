«Художница» Дина Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Пезаро

Россиянки Дина и Арина Аверины возглавили итоговый протокол соревнований в индивидуальном многоборье на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия). Победу одержала Дина, опередившая Арину на 2 балла. Бронзовым призёром стала болгарка Боряна Калейн.

Решающим в споре сестёр Авериных за победу в многоборье стало упражнение с лентой. Арина допустила падение предмета. Отметим, что только россиянки сумели получить за отдельные упражнения оценки выше 22 баллов. Упражнение Дины с булавами было оценено судьями в 22,700, а Арина получила 22,050 за упражнение с обручем.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро завершится 7 апреля финалами в отдельных упражнениях.

Художественная гимнастика. Первый этап Кубка мира. Пезаро, Италия

Индивидуальное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) – 85,750.

2. Арина Аверина (Россия) – 83,750.

3. Боряна Калейн (Болгария) – 80,400.