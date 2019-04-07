Бессмертных: концовку сезона смазал из-за травмы

Российский лыжник Александр Бессмертных выразил мнение, что показать хорошие результаты в концовке сезона ему помешала травма.

В сезоне-2018/19 Бессмертных занял 46-е место в общем зачёте Кубка мира. Он дважды поднимался на подиум этапов КМ, а на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) выиграл две серебряные медали.

«Сезон закончился. Впереди — отдых, восстанавливать силы, поправлять здоровье, и скоро снова в бой! Сезон был насыщенным эмоционально и физически. Первый раз за много лет до Нового года я проехал практически все старты в России и ни капли не жалею об этом. Спасибо всему тренерскому составу, который верил в меня и дал шанс проявить себя в Отепя на этапе Кубка мира.

Хорошая гонка получилась в Коне накануне чемпионата мира. А за чемпионат мира всей нашей огромной команде (сервису, врачам, тренерам) низкий поклон. Концовка сезона не получилась из-за травмы. Но, надеюсь, она не будет меня беспокоить больше. В этом сезоне понял одно: неважно, где ты и как его начинаешь, важно, какую цель ставишь перед собой и насколько сильно ты готов её достичь", — написал Бессмертных в Facebook.

Запись доступна на странице Бессмертных в Facebook.