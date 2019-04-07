Губерниев сравнил сборную России по лыжным гонкам с «Барселоной» и «Химками»

Телеведущий Дмитрий Губерниев подвёл итоги сезона в лыжных гонках, а также прокомментировал конфликт с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Ранее Вяльбе призвала Губерниева «не переходить границу» и перестать оценивать выступления лыжников. В ответ Дмитрий заявил, что мнение Вяльбе его не интересует.

«Какие впечатления остались от чемпионата мира по лыжам? Противоречивые. Выдающаяся лыжная сборная, возможно, величайшее поколение российских лыжников в истории. И оно второй сезон не может выиграть ничего, хотя борется за медали и берёт их в каждой гонке… Болит сердце, когда команда сначала не помогает Сергею Устюгову, потом – Александру Большунову. Когда коллеги по команде отнимают бонусы и у того, и у другого. Отсутствие командных взаимодействий. Над нами смеётся вся Норвегия. Понимаю, почему руководитель федерации лыжных видов спорта обращает внимание на журналистов, в частности на меня. Чтобы не говорить о существующих проблемах. В принципе, чем больше меня обсуждают, тем мне же лучше, но мне бы хотелось, чтобы говорили о спорте.

У меня вызывало вопросы комплектование команды в отдельных гонках. Максим Вылегжанин бежал 15 км, когда было понятно, что он лучше готов к марафону. Где был Евгений Белов, который мог бы усилить команду в “классике”? Второе – проблема подготовки инвентаря. И третье – каждый сам за себя на дистанции. Алексей Червоткин, отнимающий бонусы у Большунова, – это чудовищно. Устюгов, который испытывает проблемы с самочувствием, бежит последний этап в эстафете, и у него приключается беда со здоровьем. Раньше нельзя было распознать это? Очень много вопросов. Имея в составе лучшего в мире лыжника, мы не позволили ему ни золото выиграть, ни Кубок мира взять. У нас “Тур де Ски” выигрывает спринтер, который не собирался бежать этот турнир. Четверо русских, включая Большунова, убегают от Устюгова и отрываются от Йоханнеса Клебо. Сергею никто не помог.



Если бы выиграл Устюгов, получилось бы отобрать очки у Клебо. Меня, как журналиста и болельщика лыжных гонок, такая ситуация не устраивает. Есть реальные вещи, которые нужно поправить. С такой командой мы впервые за много лет остались без золота на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Есть футбольные клубы уровня “Барселоны”, “Реала” или “Ювентуса”. И с них спрос особый. А есть, например, “Осасуна” и, никого не хочу обидеть, “Химки”. Там другой спрос, понимаете? Если мы говорим про лыжи, то есть вопросы, которые задаю как журналист, но не получаю на них ответа. И не получу. Ведь гораздо проще обсуждать меня и какие-то ещё истории и уводить от реальных проблем. Разговоры про походы в номера – абсолютная глупость и бред. Посмотрим, что будет дальше.

Наша команда в состоянии выступать лучше, помогать друг другу и быть лучше, чем Норвегия. Или, по крайней мере, идти вровень с ней. А теперь посмотрите медальные итоги чемпионата мира. Где Норвегия, а где мы?" — цитирует Губерниева «Команда России».