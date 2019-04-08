Крюков: в политику не зовут – для этого нужен какой-то друг, который поможет

Российский лыжник, олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков заявил, что не планирует идти в политику после завершения профессиональной карьеры. Ранее он заявил об открытии лыжной академии.



«В политику не зовут. Разве так бывает? Двери открыты, заходи кто хочешь? Нет, нужен какой-то друг, знакомый, который поможет. С этой мыслью я свыкся, решил не ждать и открыть свою академию.



Работа комментатором или аналитиком? Мне это нравится, я себя пробовал в этом направлении. Главное – понравилось публике. Зрители говорят, что приятно было слушать эксперта, даже не зная, что это я. Отрекаться не буду. Всё возможно.

Сейчас обучаюсь в МГУ по специальности «менеджмент в спорте». Это мне пригодится в организации управленческого процесса», – передаёт слова Крюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Крюков — о завершении карьеры: будет круто получить государственную поддержку