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Крюков: в политику не зовут – для этого нужен какой-то друг, который поможет

Крюков: в политику не зовут – для этого нужен какой-то друг, который поможет
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник, олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков заявил, что не планирует идти в политику после завершения профессиональной карьеры. Ранее он заявил об открытии лыжной академии.

«В политику не зовут. Разве так бывает? Двери открыты, заходи кто хочешь? Нет, нужен какой-то друг, знакомый, который поможет. С этой мыслью я свыкся, решил не ждать и открыть свою академию.

Работа комментатором или аналитиком? Мне это нравится, я себя пробовал в этом направлении. Главное – понравилось публике. Зрители говорят, что приятно было слушать эксперта, даже не зная, что это я. Отрекаться не буду. Всё возможно.

Сейчас обучаюсь в МГУ по специальности «менеджмент в спорте». Это мне пригодится в организации управленческого процесса», – передаёт слова Крюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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