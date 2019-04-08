Вяльбе: триумфальное время Крюкова закончилось, в сборной я его никем не вижу

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Никиты Крюкова завершить профессиональную карьеру.



«Всему приходит время, я думаю, что наши проблемы с допинговыми скандалами внесли свои коррективы. Мне кажется, он бы мог ещё побегать, хотя его триумфальное время, безусловно, закончилось. Чисто гипотетически Крюков мог бы побороться за место в основном составе сборной, но практически ему было бы сложно конкурировать. В спринте вообще молодёжь очень сильно прогрессирует, они, видимо, более резкие. Пока в сборной я Никиту никем не вижу. У нас нет мыслей по возвращению спринтерской группы, это уже себя изжило.



Наверное, мы не будем помогать академии Крюкова, если создавать для одного спортсмена, то надо и для других создавать такие же академии, а если для каждого олимпийского чемпиона создавать академию даже на уровне государства — это утопия. Это прекрасно, что он хочет создать академию для детей, я не против, но люди не хотят создавать сами, они хотят, чтобы им всё сделали, а они бы только пользовались своим именем. Как правило, так и бывает, я не думаю, что Никита будет потом в этой академии что-то преподавать», – цитирует Вяльбе ТАСС.



Ранее Крюков выразил надежду, что государство поможет ему в развитии академии.

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