Шипулин рассказал, кого из тренеров считает лучшим в своей карьере

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что в будущем он не собирается работать тренером.

«Профессиональный спорт был огромной частью моей жизни на протяжении очень долгого времени. Безусловно, решение далось очень непросто. Однако, когда я принял решение, сомнений в его правильности у меня никаких не было.

Конечно, я буду лукавить, если скажу, что доволен всем. Личной медали чемпионата мира и Олимпиады мне в коллекции явно не хватило. Думаю, будет правильным сказать, что я всё-таки мог добиться большего.

Каждый из тренеров, с которыми я работал, внёс определённый вклад в мой результат. Сначала это были мои родители, которые поставили меня на лыжи и привили любовь к спорту в целом. Коврижник Надежда Дмитриевна, которая со мной работала длительное время. Я ей особо благодарен за то, что не перегружала меня и правильно воспитывала. Мой первый тренер в биатлоне Мурлеев, потом Новиков, тандем Гурьев — Шестов. Отдельно я благодарен Путрову, который перевёз меня в Свердловскую область. Это тренер с большим именем, который много для меня сделал. Многое для меня сделал Лопухов, несмотря на все наши разногласия, он прекрасный тренер. Ну и, конечно, Андрей Сергеевич Крючков, с которым я провёл лучшие годы. В целом повторю, что каждый из тренеров, с кем я работал, во всех командах, внёс свой вклад. Спасибо им всем огромное.

Я не один раз говорил о том, что не вижу себя тренером. Не каждый олимпийский чемпион и титулованный спортсмен может стать хорошим тренером. Подсказывать, работать с детьми, проводить открытые тренировки — это я с удовольствием», — цитирует Шипулина RusBiathlon.