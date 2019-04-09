Губерниев: не верю в перспективы российских биатлонистов в борьбе за Кубок мира

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы биатлониста Александра Логинова в следующем сезоне. В общем зачёте Кубка мира—2018/19 россиянин занял второе место. «Большой хрустальный глобус» выиграл норвежец Йоханнес Бё.

«Позиции Логинова относительно Бё в следующем сезоне? Во-первых, не стоит забывать про Фуркада. Следующий сезон будет для него определяющим. Если у Мартена что-то пойдёт не так, то он закончит. Очень много спортсменов простирают свои амбиции до Антхольца 2020 года, где пройдёт чемпионат мира. Там и Доротея Вирер может провести последний чемпионат мира.

Мне хочется ошибиться, но на данный момент я как-то не очень верю в перспективы российского спортсмена, будь то Логинов или кто-то ещё, в борьбе за Кубок мира. Пока мы ещё не созрели. Что касается Логинова, то мы можем ошибаться, ведь он любит преподносить сюрпризы. Он настоящий боец, и мы будем желать ему удачи", — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ» со ссылкой на подкаст «Голос биатлона».



На прошедшем в Эстерсунде чемпионате мира по биатлону Логинов завоевал серебро и бронзу.