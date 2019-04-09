Олимпийская чемпионка чудом не пострадала в необычном ДТП

Олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске итальянская горнолыжница София Годжа оказалась участницей дорожно-транспортного происшествия. 26-летняя спортсменка находилась за рулём автомобиля, когда транспортное средство, следовавшее перед ней, резко затормозило. Чтобы избежать столкновения, Годжа резко вывернула руль и потеряла контроль над машиной.

Автомобиль Софии съехал с дороги и упал на припаркованный ниже фургон, сообщает Vaaju.

Фото : «Фейсбук» Марко ди Марко

Годжа в своём «фейсбуке» сообщила, что никаких повреждений не получила.

«Уверяю вас, со мной всё в порядке. Обещаю, что вернусь на нужную полосу», — написала Годжа.

София — серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в супергиганте, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в гигантском слаломе.

