Большунов: я удивился, что Губерниев на ЧМ не брал интервью. Не похоже на него

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр российский лыжник Александр Большунов прокомментировал замечание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что некоторые члены сборной злоупотребляли соцсетями на чемпионате мира в Зеефельде.
«Я на важных соревнованиях своим мобильным вообще почти не пользуюсь. Всё должно быть в меру. Если кто-то злоупотребляет – можно и отобрать.
Нечасто выставляю фото в «Инстаграм»? Почему же? Раз в год, стабильно. Потом перейду на два раза в 12 месяцев", — цитирует Большунова «Тюменская арена».
Александр также рассказал, как отнёсся к работе на чемпионате мира комментатора Дмитрия Губерниева.
«Он хороший комментатор. Я удивился, но на чемпионате мира он даже не брал интервью. После награждения вечернего, да и то пару вопросов и отпускал. Было на него не похоже…
В Австрии болельщиков было много. Это придавало сил на дистанции. Особенно когда они стоят на протяжении всей трассы и подбадривают», — сказал Большунов.