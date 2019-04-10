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Большунов: я удивился, что Губерниев на ЧМ не брал интервью. Не похоже на него

Большунов: я удивился, что Губерниев на ЧМ не брал интервью. Не похоже на него
Другие / Лыжный спорт

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр российский лыжник Александр Большунов прокомментировал замечание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что некоторые члены сборной злоупотребляли соцсетями на чемпионате мира в Зеефельде.

«Я на важных соревнованиях своим мобильным вообще почти не пользуюсь. Всё должно быть в меру. Если кто-то злоупотребляет – можно и отобрать.

Нечасто выставляю фото в «Инстаграм»? Почему же? Раз в год, стабильно. Потом перейду на два раза в 12 месяцев", — цитирует Большунова «Тюменская арена».

Александр также рассказал, как отнёсся к работе на чемпионате мира комментатора Дмитрия Губерниева.

«Он хороший комментатор. Я удивился, но на чемпионате мира он даже не брал интервью. После награждения вечернего, да и то пару вопросов и отпускал. Было на него не похоже…

В Австрии болельщиков было много. Это придавало сил на дистанции. Особенно когда они стоят на протяжении всей трассы и подбадривают», — сказал Большунов.

Вяльбе — о ситуации с Большуновым: тюменцам надо было больше с ним общаться
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