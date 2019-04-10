Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Васильев: для группы лыжников нужен будет чистый тренер-стрелок

Васильев: для группы лыжников нужен будет чистый тренер-стрелок
Другие / Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мыслями об идее Союза биатлонистов России создать экспериментальную группу лыжников.

«Это не первый раз, когда производится такая попытка. Кстати, были очень удачные попытки. Например, в 2002 году на базе спортклуба «Роснефть» мне удалось создать команду как раз из таких лыжников-юниоров. Через полгода двое из них стали чемпионами мира по юниорам уже в биатлоне.

Другое дело, что на все эти вещи нужен бюджет. Если есть деньги, конечно, можно экспериментировать как угодно. Второй вопрос — необходимы специалисты, которые в кратчайшие сроки научат лыжников стрелять. Вот что важно.

Потому что здесь не всегда хватает знаний тренера-биатлониста. Это немного другая специфика, здесь нужен чистый стрелок. Во всяком случае, мы так делали с Касперовичем. Он у меня тогда был главным тренером команды. Мы нашли такого тренера-стрелка. Он вложил эти основные навыки в ребят, и всё хорошо получилось. Но найти такого человека сегодня — это проблема», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

В СБР создают специальную группу из лыжников для сборной России по биатлону
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент