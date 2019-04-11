«Ника» с победы стартовала на соревнованиях RC44 Porto Montenegro Cup

Команда трёхкратного чемпиона мира Владимира Просихина «Ника» успешно стартовала на турнире по парусному спорту RC44 Porto Montenegro Cup в Черногории.

В первой гонке «Ника» с новым тактиком, олимпийским чемпионом и победителем Кубка «Америки» Томом Слингсби, справилась с нестабильным ветром. Во второй гонке дня «Ника» пришла четвёртой, хотя огибалась второй. По итогам первого дня гонок команда Просихина в общем зачёте занимает вторую строчку.

«Рад сегодняшнему результату, признаюсь, немного неожиданному для меня, так как ещё пару дней назад я соревновался на чемпионате мира Melges20 в Майами, и смена полушарий сказывается на концентрации. Но экипаж меня поддержал, и мы хорошо провели день, несмотря на погоду», — сказал Просихин.

В общем зачёте лидирует словенская команда Ceeref.

Экипаж Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец» после хорошего старта в первой гонке ошибся с заходами ветра и огибался уже в хвосте. Вторая гонка для команды прошла лучше – пятый приход. Стабильно провела день новая российская команда в серии RC44 – «Таватуй» из Екатеринбурга. По результатам первого дня в Тивате екатеринбуржцы идут шестыми.

Видео доступно в канале Яхт-клуба Санкт-Петербурга в YouTube.