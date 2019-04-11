Два российских биатлониста могут быть дисквалифицированы на два года

Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев могут быть отстранены от выступлений на срок от одного до двух лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».



Оба спортсмена в течение последних 12 месяцев три раза пропустила допинг-тесты. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет. Слушания по их делам пройдут 12 апреля.

Стоит отметить, что Буртасов на недавнем чемпионате России в Тюмени завоевал две медали – бронзу в гонке преследования и серебро в масс-старте.

Ранее биатлонистка Маргарита Васильева допустила аналогичное нарушение. Окончательное решение по её делу станет известно в конце апреля. Васильева не смогла принять участие в чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Теперь она может быть дисквалифицирована на один год.

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