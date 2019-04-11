IAAF закрыло дело о причастности Коу к сокрытию информации о допинге в России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила о закрытии дела главы организации Себастьяна Коу, которого обвиняли в сокрытии информации о допинге у российских спортсменов. Об этом сообщает BBC.



Впервые информация о связях чиновников из IAAF и представителей России появилась в 2014 году, когда на немецком телевидении показали документальный фильм. В фильме приводился пример российской бегуньи на марафонские дистанции Лилии Шобуховой. Совместными усилиями IAAF и Россия якобы скрывали факт наличия положительных допинг-проб у спортсменки.



Коу заявил, что впервые слышит о такого рода обвинениях. Впрочем, позже появилась информация, что Коу знал о факте сокрытия ещё до выхода фильма – соотвествующее письмо ему было отправлено по почте. Себастьян не согласился с новыми обвинениями, заявив, что прочёл лишь текст письма, не открывая вложение. В связи с этим и было начато расследование внутри организации.



Теперь же все обвинения с Коу сняты. «Расследование не выявило доказательств никаких нарушений кодекса этики Себастьяном Коу», – говорится в сообщении совета по этике IAAF.