Климонов стал серебряным призёром ЧЕ по тяжёлой атлетике в Грузии

Россиянин Егор Климонов стал серебряным призёром чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), в весовой категории до 96 кг. В сумме двух упражнений россиянин поднял 378 кг (168 кг — в рывке, 210 кг — в толчке).

Победителем стал белорус Евгений Тихонцов, который установил рекорд Европы в двоеборье – 400 кг (178+222). Бронзовым призёром стал Антон Плисной из Грузии.

Ещё один россиянин Хетаг Хугаев занял четвёртое место.

Медаль Климонова стала девятой для сборной России на чемпионате Европы, однако все восемь ранее завоёванных наград принесли в копилку национальной команды женщины.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Батуми, Грузия

Мужчины. До 96 кг

1. Евгений Тихонцов (Беларусь) – 400 кг (178+222)

2. Егор Климонов (Россия) – 378 кг (168+210)

3. Антон Плисной (Грузия) – 377 (173+204)

4. Хетаг Хугаев (Россия) – 366 (165+201)