Каширина завоевала золото на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Российская спортсменка Татьяна Каширина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, обновив два мировых рекорда.



В весовой категории свыше 87 кг по сумме двух упражнений Каширина показала результат 331 кг (146 кг — в рывке, 185 кг — в толчке). Россиянка улучшила собственные рекорды чемпионата мира — 2018 в рывке и по сумме на 1 кг. Второе место заняла украинка Анастасия Лысенко (268, 120+148), бронзу завоевала британка Эмили Кэмпбелл — 260 (115+145).



Медаль Кашириной стала 11-й для сборной России на текущем чемпионате Европы и третьей золотой. Каширина стала восьмикратной чемпионкой Европы (2009-2012, 2014, 2015, 2017, 2019).



Чемпионат Европы в Батуми завершится 13 апреля.

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