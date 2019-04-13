Бочков выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Российский спортсмен Родион Бочков выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике. Турнир проходит в Батуми (Грузия).

В весовой категории до 109 кг россиянин показал результат 410 кг (192 кг в рывке, 218 кг в толчке). Победителем соревнований стал армянин Симон Мартиросян (427 кг, 192+235). Серебро выиграл белорус Андрей Арямнов (411 кг, 190+211). Россиянин Тимур Наниев стал пятым (401 кг, 186+215).



Медаль 25-летнего Бочкова стала десятой для сборной России на чемпионате Европы. Спортсмен является серебряным призёром Универсиады 2017 года.

Последний раз до этого российские тяжелоатлеты выступали на чемпионате Европы в 2017 году. Соревнования в Батуми завершатся 13 апреля.