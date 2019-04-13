Власов одержал досрочную победу в финале ЧЕ по греко-римской борьбе

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Третью золотую медаль сборной России в соревнованиях по греко-римской борьбе принёс Роман Власов, который в финальной схватке в весовой категории до 77 кг за минуту одержал досрочную победу над немцем Роландом Шварцем со счётом 10:0.

Бронзовыми призёрами стали армянин Арсен Джулфалакян и серб Виктор Немеш. Джулфалакян в схватке за бронзу одолел болгарина Даниэля Александрова со счётом 3:1, Немеш нанёс поражение турку Фатиху Ченгизу – 3:1.

Ранее чемпионом Европы в весовой категории до 55 кг стал Виталий Кабалоев, а Степан Марянян одержал победу в весе до 63 кг. Также 13 апреля в схватке за бронзовую медаль в категории до 130 кг будет бороться россиянин Сергей Семёнов.