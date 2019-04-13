Семёнов стал бронзовым призёром ЧЕ по греко-римской борьбе в весе до 130 кг

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов стал бронзовым призёром чемпионата Европы в весовой категории до 130 кг. Континентальное первенство проходит в Бухаресте (Румыния).

В схватке за третье место Семёнов нанёс поражение финну Томасу Лахти со счётом 4:0. Ещё одна бронзовая медаль досталась румыну Алину Чиурариу, одолевшему эстонца Хейки Наби.

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал турок Риза Каялп, в финальном поединке победивший Якоби Каджаю из Грузии со счётом 3:0.

Ранее российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали чемпионата Европы: в весе до 55 кг сильнейшим стал Виталий Кабалоев, Степан Марянян одержал победу в категории до 63 кг, а Роман Власов красиво выиграл финал в категории до 77 кг.