Непряева и Большунов стали пятыми в прощальной гонке Нортуга

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов заняли пятые места в прощальной гонке двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира норвежца Петтера Нортуга – Janteloppet. Необычная гонка на 30 км, в которой у участников была возможность «срезать» дистанцию по горнолыжным спускам, состоялась в Хафьелле (Норвегия).
Победу среди женщин одержала шведка Эбба Андерсон, у мужчин первенствовал норвежец Ханс Кристер Холунд
Лыжные гонки. Janteloppet. Хафьелль, Норвегия
30 км. Женщины
1. Эбба Андерсон (Швеция) – 1:15.45.25
2. Фрида Карлссон (Швеция) – отставание 1.36,23
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – +3.25,60
4. Тириль Экхофф (Норвегия) – +4.33,20
5. Наталья Непряева (Россия) – +6.36,10
6. Анастасия Седова (Россия) – +6.36,52…
12. Юлия Белорукова (Россия) – +8.44,66
Мужчины
1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1:09.54,02
2. Томас Бушер-Йоханнессен (Норвегия) – +1.00,34
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +1.00,72…
5. Александр Большунов (Россия) – +1.16,26…
11. Александр Легков (Россия) – +2.55,0…
16. Никита Ступак (Россия) – +4.33,38…
24. Симон Фуркад (Франция) – +5.19,49…
49. Ларс Бергер (Норвегия) – +7.14,07…
99. Петтер Нортуг (Норвегия) – +10.48,64…
122. Бьорн Дэли (Норвегия) – +12.17,13