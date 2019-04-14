Непряева и Большунов стали пятыми в прощальной гонке Нортуга

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов заняли пятые места в прощальной гонке двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира норвежца Петтера Нортуга – Janteloppet. Необычная гонка на 30 км, в которой у участников была возможность «срезать» дистанцию по горнолыжным спускам, состоялась в Хафьелле (Норвегия).

Победу среди женщин одержала шведка Эбба Андерсон, у мужчин первенствовал норвежец Ханс Кристер Холунд

Лыжные гонки. Janteloppet. Хафьелль, Норвегия

30 км. Женщины

1. Эбба Андерсон (Швеция) – 1:15.45.25

2. Фрида Карлссон (Швеция) – отставание 1.36,23

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – +3.25,60

4. Тириль Экхофф (Норвегия) – +4.33,20

5. Наталья Непряева (Россия) – +6.36,10

6. Анастасия Седова (Россия) – +6.36,52…

12. Юлия Белорукова (Россия) – +8.44,66

Мужчины

1. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1:09.54,02

2. Томас Бушер-Йоханнессен (Норвегия) – +1.00,34

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +1.00,72…

5. Александр Большунов (Россия) – +1.16,26…

11. Александр Легков (Россия) – +2.55,0…

16. Никита Ступак (Россия) – +4.33,38…

24. Симон Фуркад (Франция) – +5.19,49…

49. Ларс Бергер (Норвегия) – +7.14,07…

99. Петтер Нортуг (Норвегия) – +10.48,64…

122. Бьорн Дэли (Норвегия) – +12.17,13