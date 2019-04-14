Российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов выиграл золотую медаль на чемпионате Европы. Турнир проходит в Бухаресте.



В финальной схватке в весовой категории до 72 кг россиянин победил турка Дженгиза Арслана. Бронзовые медали завоевали Доминик Этлингер (Хорватия) и Айк Мнацаканян (Болгария).



Теперь в активе сборной России 19 медалей (семь золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых) на чемпионате мира в Румынии. Восемь наград завоевали борцы вольного стиля (2-2-4), женщины выиграли четыре медали (1-1-2), борцы греко-римского стиля — семь (4-1-2).



Чемпионат Европы в Бухаресте завершится сегодня, 14 апреля.